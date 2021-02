Genoa, Marroccu: «Mercato strategico. Destro con noi a lungo»

Francesco Marroccu ha parlato del mercato invernale svolto dal Genoa

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di TeleNord ha commentato il mercato invernale portato avanti in questo gennaio dal club rossoblù.

MERCATO – «Abbiamo oggettivamente lavorato anche in maniera strategica sul mercato, avendo le idee chiare al nostro interno e avendo già stabilito il finale della storia. Sarà il tempo a dire se avremo lavorato bene o male. I bilanci comunque si fanno a maggio».

DESTRO – «La storia di Destro è semplice: le carte blindano la sua posizione contrattuale sia a tutela del club, sia del giocatore. Ma qui non è un discorso di carte. Destro sarà per tanti anni un giocatore che vestirà la maglia rossoblù, e non saranno i contratti a stabilirlo, ma la chimica nata tra giocatore e club».