Genoa, che colpo a centrocampo per il Grifone! Ufficiale l'arrivo di Doumbia, il comunicato dei rossoblù

3 ore ago

Genoa, rinforzo di spessore a centrocampo nelle ultime ore di mercato: adesso è ufficiale l’arrivo di Doumbia

Il Genoa mette a segno un nuovo investimento per il futuro assicurandosi, a titolo definitivo, il giovane centrocampista Chec Bebel Doumbia dal Team Altamura. L’operazione, ufficializzata dal club rossoblù, rappresenta un tassello importante nella strategia di crescita del Grifone, che continua a puntare su profili emergenti dal grande potenziale.

Come previsto dagli accordi tra le società, Doumbia resterà in Puglia fino al termine della stagione in corso, per poi raggiungere il Genoa nell’estate 2026 e iniziare ufficialmente la sua avventura sotto la Lanterna in vista dell’annata 2026/27. Una scelta che consentirà al giocatore di completare il proprio percorso di maturazione prima del salto in rossoblù

COMUNICATO – Genoa CFC comunica di aver definito con Team Altamura l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi del centrocampista Chec Bebel Doumbia. In base agli accordi Chec terminerà la stagione in Puglia prima del trasferimento sotto la Lanterna nella stagione 2026/27.

Nato in Burkina Faso il 15/11/2007, Doumbia ha collezionato in questa stagione 10 presenze e 1 gol nel girone C di Serie C. Tra le prerogative migliori si denotano prestanza fisica e capacità di recupero palla. Con questo nuovo innesto in prospettiva il Club mette un altro tassello nella campagna di ricerca, individuazione e acquisizione di talenti emergenti nei campionati professionistici nazionali.

Benvenuto a Genova Chec!“.

