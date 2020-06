Genoa, Nicola: «La sconfitta mi fa girare le scatole»

Davide Nicola ha commentato la sconfitta rimediata contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro il Parma: «È stata una partita particolarmente strana perché abbiamo avuto supremazia nel possesso ma era un possesso sterile e non attaccavamo bene gli spazi. Ci siamo allungati in diverse occasioni, mentre il Parma è riuscito a impostare subito in maniera più congeniale. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa avremmo potuto tirar fuori in caso di pareggio, se avrebbe cambiato l’inerzia di un inizio non brillante dal punto di vista dell’ordine. Non siamo riusciti ad essere compatti. Pur con palla a terra e attaccando negli spazi, non siamo stati in grado di proporre gioco come volevamo».

«Abbiamo cercato di cambiare nel secondo tempo, abbiamo continuato a gestire la palla ma non abbiamo trovato i varchi necessari e a sfruttare le nostre caratteristiche non c’è tempo per rammaricarsi troppo, dobbiamo valutare serenamente quel che c’è da migliorare perché giochiamo fra pochi giorni e dobbiamo farci trovare pronti. È una sconfitta che ci fa girar le scatole: chiaramente non si può essere al top subito, ma bisogna leggere meglio le partite»