Davide Nicola ha parlato al termine della sfida persa contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro l’Inter.

PRESTAZIONE – «Abbiamo pagato la qualità dell’Inter. La partita era stata impostata per alzare le pressioni, e i ragazzi hanno dato tutto. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni con Jagiello e Rovella, che ha sbagliato un po’ la scelta. La squadra ha giocato per fare punti, senza timore reverenziale. Ma la qualità dell’Inter non è di poco conto».

SALVEZZA – «L’ho già detto dal mio arrivo: dovremo sudarcela fino all’ultimo. La prestazione di stasera non è negativa: la squadra ha voluto giocare e ha dato tutto, non sono scontento della prestazione. Sappiamo che ci sono due partite importantissime, ci interessa la prima che giocheremo, e cercheremo di coronare questo obiettivo».

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Già prima della partita ci siamo radunati valutando questa partita come un’opportunità. Non volevamo giocare per non subire gol, ma volevamo essere equilibrati e giocarcela. Tra primo e secondo tempo la partita era quella che si pensava, poi è chiaro che quando modifichi qualcosa per essere più aggressivo devi essere perfetto, altrimenti contro queste squadre paghi. Ma per noi non cambia nulla, sappiamo che le prossime partite saranno importantissime. Noi lavoriamo, la scelta di cambiare qualcosa era determinata dal fatto che noi comunque giocassimo così».