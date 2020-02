Genoa, nuovo cambio in porta: via Jandrei, ecco Ichazo

Il Genoa cambia ancora portieri: il brasiliano Jandrei torna in patria, in rossoblù arriva lo svincolato Ichazo

Il Genoa cambia nuovamente in porta dopo l’addio di Ionut Radu e l’arrivo dalla Juventus di Mattia Perin. La dirigenza rossoblù ha raggiunto un accordo con Salvador Ichazo, vecchia conoscenza del calcio italiano.

L’ex portiere di Bari e Torino, in rossoblù da svincolato, prenderà il posto di Jandrei, che farà ritorno in Brasile per vestire in prestito la maglia dell’Atletico Paranaense e trovare maggiore continuità. Lo riporta Sky Sport.