Genoa, passi in avanti per Badelj: pronto un contratto pluriennale

Il Genoa ha fatto passi in avanti per l’acquisto di Milan Badelj, attualmente in forza alla Lazio, secondo Sky Sport

Il Genoa ha fatto passi in avanti per l’acquisto di Milan Badelj, centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il direttore sportivo rossoblu, Daniele Faggiano, sta trovando l’accordo finale con la dirigenza biancoceleste per acquistare l’ex giocatore della Fiorentina a titolo definitivo.

Per il centrocampista croato è pronto un contratto sulla base pluriennale. Nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze con la maglia viola.