Genoa, Pinamonti: «Con Motta ottimo impatto, qui una grande sfida»

Genoa, Pinamonti parla della sua esperienza in rossoblù: «Qui una sfida fantastica. Thiago Motta? Con lui avuto un ottimo impatto»

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club. Ecco le parole del giocatore, in prestito dall’Inter:

«Le parole di Motta e del Mancini mi spronano a mettercela tutta. So che posso migliorare e devo lavorare, però sento che sto crescendo. Penso di essere un giocatore moderno. Il Genoa è una sfida fantastica. Alterniamo ottime prestazioni ad altre meno. Stiamo cercando un punto di equilibrio. Con il nuovo mister abbiamo avuto un ottimo impatto. In poco tempo ci ha trasmesso la sua idea di gioco e imposto la sua visione. Il pallone viaggia per terra. L’esultanza dell’arciere? E’ nata in un ritiro con la Primavera dell’Inter».