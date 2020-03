Genoa, Preziosi: «Playoff e playout in Serie A? Idiozia totale»

Il presidente del Genoa Preziosi boccia l’ipotesi playoff e playout per concludere la stagione 2019/20 della Serie A

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha criticato apertamente la possibilità di decidere il destino della stagione di Serie A con i playoff e i playout. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Radio.

«L’unica ipotesi che ha senso è tentare di finire il campionato, l’ipotesi playoff o playout è un’idiozia totale, non è prevista da regolamento né dalle norme della Serie A. Non si può inserire qualcosa strada facendo solo perché è un fatto straordinario, credo non se ne debba neanche parlare».