Genoa, Radovanovic: «Contro l’Hellas sarà un derby per me»

Ivan Radovanovic, difensore del Genoa ed ex Chievo Verona, ha parlato della sfida in programma nella prossima giornata di Serie A

Intervistato da Tuttosport, Ivan Radovanovic ha parlato del proprio ruolo di leader nelle difesa del Genoa: «La gara di domani col Verona la vedo come un derby. Per tanti motivi: perché comunque sono tanto legato al Chievo e poi a Verona sono nate le mie figlie. Inoltre ho vissuto anni bellissimi e sono cresciuto come uomo, marito, papà e giocatore, perché da giovane come tanti ho fatto fatica, ma a Verona ho trovato la mia casa felice».

VERONA – «Per me sarà sia un derby che la trecentesima gara in A, ma per noi come squadra sarà una partita fondamentale. Dobbiamo essere belli maturi per affrontare una squadra forte che va a mille e non sarà facile. Hanno un allenatore che li carica tanto e tanti ex che conosciamo bene. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto ma anche ricordarci che fino ad ora non abbiamo fatto niente perché mancano ancora pochi passi che vogliamo fare il prima possibile per non arrivare come negli ultimi due anni alle ultime giornate. Quest’anno è un’altra storia e dipende solo da noi».

NUOVO RUOLO – «Mi piace quel ruolo (difensore ndr), mi piace tanto ed è diverso dall’essere centrocampista».