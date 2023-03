Genoa, Salcedo: «Il Ferraris pieno è uno spettacolo. Ci danno una carica eccezionale»

Eddie Salcedo, attaccante del Genoa, ha parlato dopo la recente vittoria in campionato contro il Brescia e in vista della sfida con la Reggina

Eddie Salcedo, attaccante del Genoa, ha parlato a Primocanale.

PAROLE – «Sono felice per i gol, per quella corsa verso i nostri tifosi e vedere che li c’erano Sturaro e Criscito che mi abbracciavano. Emozioni pazzesche perché sono genovese e tifoso del Genoa. Siamo in gruppo forte. Il mio sogno? Tornare in serie A con questa maglia che è la più antica d’Italia. Mio padre ha detto che il ritorno qui è un paradiso e ha ragione. La testa è tutta su questo finale, dobbiamo tornare in A. Il Ferraris pieno è uno spettacolo. Ci danno una carica eccezionale. Per la prossima gara con la Reggina ci stiamo preparando al meglio, dovremo essere pronti».