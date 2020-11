Rolando Maran ha reso nota la lista dei convocati del Genoa per il match di Coppa Italia di domani contro la Sampdoria

Non ci sono Biraschi e Perin tra i convocati di Rolando Maran per il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria,in programma domani pomeriggio al Ferraris.

Di seguito la lista completa del tecnico rossoblu: Goldaniga, Lerager, Scamacca, Behrami, Bani, Zajc, Ghiglione, Pandev, Radovanovic, Marchetti, Destro, Melegoni, Sturaro, Paleari, Pjaca, Zima, Badelj, Masiello, 61 Shomurodov, Rovella, Parigini, Pellegrini, Czyborra.