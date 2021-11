Genoa, sempre più calda la panchina di Ballardini

In casa Genoa si fa scottante la situazione legata a Davide Ballardini. Il tecnico è fortemente a rischio esonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il Genoa sarà fondamentale la prossima gara di campionato contro l’Empoli. In caso di nuova debacle, infatti, Davide Ballardini potrebbe essere esonerato.

La dirigenza, da ormai diverso tempo, è sulle tracce di Andrea Pirlo, ancora in cerca di una nuova esperienza dopo la separazione con la Juve.