Genoa senza Kouamé: ecco le idee di Thiago Motta per sostituirlo

Il Genoa deve rinunciare a Kouamé: Thiago Motta pensa alle mosse per sopperire all’assenza dell’attaccante. Spazio al tridente

Il Genoa dovrà fare a meno di Christian Koumé dopo la bellezza di 49 gare. Il giovane attaccante è impegnato nella Coppa D’Africa Under 23 e per cui non potrà dare il suo apporto al Grifone.

Proprio per questo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta pensa alle soluzioni per rimpiazzarlo durante la sua assenza. L’idea principale del tecnico è quella di affidare l’attacco al tridente Pandev, Pinamonti e Gumus.