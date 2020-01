Genoa, duro sfogo di Criscito sui social per la trattativa con la Fiorentina

Genoa, sfogo di Criscito sui social dopo aver appreso della trattativa che lo vede protagonista nel passaggio alla Fiorentina

Situazione ad alta tensione quella che si sta vivendo in queste ore in casa Genoa. La società sta infatti trattando con la Fiorentina la cessione di Domenico Criscito, uno dei simboli della squadra rossoblu.

I tifosi hanno già espresso il loro malumore per il mercato, non considerato soddisfacente, e ora stanno per assistere all’addio di uno dei loro simboli. Lo stesso calciatore si è reso protagonista di uno sfogo su Instagram in cui ha postato delle stories corredate da una frase eloquente: «Che mondo di m***a!».