Genoa, super gol di Criscito in allenamento – VIDEO

Genoa, Domenico Criscito è pronto a tornare in campo: a dimostrarlo il suo bellissimo gol durante l’allenamento di oggi

Un Domenico Criscito in formissima quello che oggi pomeriggio è sceso in campo per l’allenamento con il Genoa.

Il calciatore si è infatti reso protagonista di una vera e propria prodezza di sinistro che non ha lasciato scampo a Mattia Perin.