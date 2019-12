Genoa, Thiago Motta: «Contento per gli ottavi. Futuro? Contano i risultati»

Thiago Motta, allenatore del Genoa, commenta la prestazione dei suoi contro l’Ascoli in Coppa Italia che è valsa la qualificazione agli ottavi

Il Genoa batte 3-2 l’Ascoli e conquista un posto agli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco il commento di mister Thiago Motta ai microfoni di Rai Sport dopo il triplice fischio.

«Abbiamo dominato la gara, abbiamo creato anche le occasioni da gol, in due ripartenze abbiamo preso due reti. Siamo agli ottavi, non è facile, sono contento. Dobbiamo essere più bravi ad aggredire gli spazi, creare pericolo, entrare in area e fare gol. La mia panchina a rischio? Contano i risultati, lo so. Io ce la sto mettendo tutta».