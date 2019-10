Genoa, Thiago Motta: «Se non c’è Ronaldo, ci sono Dybala e Higuain»

Thiago Motta analizza in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus e ripone l’attenzione sugli attaccanti della Juventus

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus, valevole per la decima giornata di Serie A.

L’italo-brasiliano ha dribblato la domanda sulla presenza dal primo minuto di Cristiano Ronaldo: «Se non c’è lui, ci sono Dybala e Higuain. Non possiamo pensare al singolo, anzi dobbiamo affrontarli come squadra».