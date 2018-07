Il Genoa ci ha abituato a scovare attaccanti sudamericani di livello nel corso degli anni, chissà che non sarà lo stesso anche con Claudio Spinelli

Diego Milito, Giovanni Simeone e… Claudio Spinelli. In comune hanno il passaporto, argentino, e ben presto potrebbero avere anche la maglia del Genoa ad accomunarli. Per il primo Marassi fu il trampolino di lancio verso il Triplete con l’Inter, per Simeone junior, invece, l’occasione di cancellare la voce “figlio di” e per il terzo potrebbe essere la possibilità del primo trasferimento nel calcio europeo.

Nato a Buenos Aires, nel 1997, il 21enne è una punta centrale di proprietà del Tigre. Il bilancio della scorsa Primera Division si attesta sui 7 gol in 13 presenze, la media di 1 rete in meno di 2 partite. L’annata in prestito al Club Atletico San Martin, dunque, è stata più che positiva, attirando le attenzioni degli scout del Genoa. Come ogni sudamericano che si rispetti ha un soprannome che ha una storia che parla da sè: El Pintita Spinelli. Un soprannome figlio della vanità del calciatore, che ha partecipato a diverse sfilate come fotomodello. Da centravanti modello a centravanti fotomodello, d’altronde, è un attimo. Ora non resta che aspettare la chiusura della trattativa di mercato per vederlo sfilare anche sui prati verdi di Serie A.