Genoa Torino, la Lega vuole giocare: oggi la decisione definitiva

La Lega Serie A sarebbe intenzionata a far disputare il match tra Genoa-Torino: oggi la decisione definitiva

Nessuno stop al campionato. Nonostante le 14 positività in casa Genoa (di cui 10 calciatori) l’intenzione della Lega è far disputare regolarmente il match tra il Grifone e il Torino in programma sabato alle ore 18 a Marassi.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’orientamento emerso fra Federcalcio e Lega sarebbe quello di non rinviare la partita per non creare un «precedente» anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di giocare. Sarà il Consiglio di Lega a prendere oggi una decisione. In tutto questo sorge, però, un problema sportivo: che fare di fronte non più a un caso, ma a un vero e proprio focolaio? E’ possibile andare avanti anche di fronte a tre quarti di squadra ferma ai box per il virus?

L’argomento è stato dibattuto a lungo fra Federazione e Lega con una telefonata fra i presidenti Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino. Il problema è che la risposta regolamentare italiana a questo quesito non c’è. E quindi si ricorre all’indicazione Uefa, che stabilisce un minimo di 13 calciatori (incluso un portiere) negativi per poter giocare.