Genoa Torino, Baroni ritrova un centrocampista: al Ferraris vietato fallire

53 minuti ago

Genoa Torino si avvicina, Baroni cerca i tre punti per non sprofondare ai piedi della zona retrocessione, per la gara ritrova un centrocampista

Un successo permetterebbe al suo Torino di guardare con (timido) ottimismo a una conclusione di campionato più tranquilla. Una sconfitta, al contrario, darebbe ufficialmente il via allo stato di crisi. Marco Baroni arriva a Genova conscio che contro il Grifone difficilmente potrà concedersi errori. Il tecnico toscano cerca risposte concrete da una rosa che, tra alti e bassi (più i secondi che i primi), si ritrova ora pericolosamente vicina a quella “quota 18” che delimita la zona retrocessione della Serie A

Per uscire indenne dalla bolgia ligure, il Torino spera di ritrovare i suoi pezzi pregiati. In tal senso, le ultime che arrivano dal Filadelfia lasciano ben sperare: Ivan Ilic ha ripreso parzialmente a lavorare con i compagni. Il rientro del serbo, frenato recentemente da una fastidiosa lombalgia, potrebbe garantire (almeno dalla panchina) quella qualità mancata nelle ultime uscite. Restano invece in forte dubbio Obrador, Anjorin e Ismajli, ancora impegnati in sessioni personalizzate per recuperare dai rispettivi acciacchi.

Dall’altra parte, il Genoa di De Rossi non può permettersi sconti. Con soli 24 punti e il fiato sul collo di Lecce e Cremonese, i rossoblù vedono in questa sfida l’occasione per il sorpasso e il rilancio. Insomma, in un campionato dove la classifica è cortissima, per chi vincerà sarà ossigeno puro, mentre per chi verrà sconfitto sarà debacle. Domenica, tra i vicoli di Genova e l’erba del Ferraris, passerà un pezzo del destino granata. Baroni lo sa: è il momento di serrare i ranghi, è il momento di Genoa Torino.

