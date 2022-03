Genoa Torino, Juric tra la rabbia post-Inter e la necessità di punti

Stasera Genoa-Torino, il tecnico Juric è ancora arrabbiato per il rigore su Belotti ma cerca punti per lo scatto salvezza

Le scorie della beffa contro l’Inter sono rimaste, Ivan Juric lo ammette senza tanti giri di parole prima di Genoa Torino. «E’ stato devastante non vincere dopo una partita così», dice tornando all’1-1 di domenica scorsa senza riuscire a mandare giù il boccone amaro del rigore negato su Belotti: «Nessuno ci ha dato spiegazioni – risponde sconsolato il croato sull’episodio – e non so se abbiamo raggiunto il limite per le sviste, che vi devo dire…». Ma c’è da archiviare l’amarezza, perché il campionato è tutt’altro che finito e questa sera c’è da affrontare in trasferta il Genoa.

Obiettivo salvezza

«Ci manca ancora qualche punto per raggiungere la salvezza – osserva il tecnico del Torino, oggi a a quota 35, all’undicesimo posto della classifica – e lo stimolo deve essere quello di continuare a crescere. Poteva essere una stagione magnifica, invece ci sono sfuggiti via troppi punti negli ultimi minuti anche per colpa nostra». Quella di Marassi per Juric, che vi ha giocato e allenato, è una sfida speciale: «Ma ormai ci sono abituato – dice il croato dopo gli otto anni in rossoblù prima da giocatore e poi da allenatore – e penso solo al fatto che ci attende una sfida tosta. Da gennaio in avanti hanno cambiato tutto, stanno ottenendo tanti pareggi e sarà difficile sfidarli».

Si scalda Izzo

Djidji è out per infortunio, per il terzetto difensivo si candida Izzo, anche lui ex di turno. «Non giocava per scelta tecnica, ma non ha mai sbagliato un allenamento, è in lizza per un posto da titolare» spiega Juric sul centrale napoletano, rispolverato nella ripresa contro l’Inter dopo tre mesi vissuti ai margini. Per il resto sarà un Toro molto simile a quello del pareggio contro i nerazzurri, compreso Berisha confermato tra i pali. In attacco avanti con Belotti, anche perché Sanabria è out per un fastidio al polpaccio. Il Toro cerca un successo che manca dallo scorso 15 gennaio, guarda caso proprio a Marassi: la squadra di Juric superò la Sampdoria, oggi proverà proprio al Ferraris ad interrompere la serie negativa di sette gare consecutive senza vittorie.