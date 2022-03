Conferenza stampa Juric: «Col Genoa partita tosta e difficile»

L’allenatore del Torino Juric ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

PARTITA E RECUPERI – «Qualcuno ha recuperato e altri no. Domani sarà una partita difficile, da gennaio hanno cambiato il loro modo di essere e stanno facendo tanti pareggi. Sarà tosta e difficile. Mancheranno Djidji e Pellegri, Sanabria è da valutare».

SALVEZZA – «Manca poco alla salvezza, ci vogliono altri punti. E poi stiamo dimostrando che non siamo mai scesa di atteggiamento o voglia di fare le partite giuste, a prescindere dai risultati. Ci è girata molto male, ma dobbiamo crescere e migliorare. Sono grandi motivazioni queste qui».

IZZO E BERISHA – «Armando si è allenato sempre alla grande, al di là delle mie scelte tecniche. L’altro giorno è entrato bene, è in concorrenza per una maglia da titolare. Berisha confermato in porta».

INTER – «Abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita: ci vuole qualche giorno per smaltire il fatto di non aver vinto, è stato devastante non vincere».