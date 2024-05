Cagliari, Festa: «Vi svelo un retroscena su Ranieri»

Gianluca Festa, ex giocatore del Cagliari, ha parlato a Radiolina della stagione in Serie A e di Claudio Ranieri

CAGLIARI – «Sono cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ho esordito in B a 17 anni con Giagnoni e poi ho fatto una stagione in prestito alla Fersulcis, quando la Serie D era formativa. La Serie C con il Cagliari? Il primo periodo, Ranieri a noi giovani non ci considerava proprio. Poi impegnandomi tanto, sono riuscito ad avere l’occasione e con me la squadra ha iniziato ad andare bene con un assetto tenuto fino alla Serie A»

CAGLIARI PRESENTE – «Mina non mi fa impazzire dal punto di vista tecnico, ma è determinante per questo Cagliari. Ha cattiveria e furbizia, a volte sembra un difensore di altri tempi. Senza di lui e Dossena il Cagliari a Genova ha sofferto, specie sulle palle alte».

