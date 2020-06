Geona, Nicola: «Reazione dopo Parma. Un buon punto per la classifica»

Le parole del tecnico del Genoa dopo il pareggio maturato contro il Brescia con la gara terminata 2-2: le parole

Una gara ripresa quella di oggi da parte del Genoa. La squadra ligure infatti era andata sotto di due reti contro il Brescia salvo poi riuscire a strappare il pareggio. Questa l’analisi del tecnico Nicola in conferenza stampa.

«La squadra ha reagito dopo la gara di Parma. Non era facile venire qui e vincere. Tra l’altro dopo due occasioni nostre abbiamo concesso loro un doppio vantaggio. Sono contento perché abbiamo fatto la gara per vincere. Sono contento perché i ragazzi se lo meritavano per come stanno lavorando. Bene aver preso un punto che ci permette di muovere la classifica. Mi è piaciuta la voglia di vincere e di rimanere compatti. Mi aspettavo un ritorno del genere. Non si può mollare di una virgola, dobbiamo limitare gli errori e si migliora solo giocando».