Gerkus: «Kokorin una nuova criptovaluta. Si compra solo per rivenderlo»

Ilya Gerkus, ex direttore generale della Lokomotiv Mosca, ha commentato su Twitter con una vena critica il trasferimento in Italia di Kokorin:

«Ho la sensazione che Kokorin sia una sorta di nuova criptovaluta. All’inizio lo Spartak lo ha comprato per qualche motivo sconosciuto, chiaramente non per il calcio, ma in qualche modo è riuscito a venderlo. Anche la Fiorentina non ne ha bisogno, ma non mi sorprenderebbe se lo vendessero anche loro».