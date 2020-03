Germania Italia a porte chiuse: la decisione per la gara del 31 marzo

Germania-Italia, amichevole in programma il 31 marzo, sarà disputata a porte chiuse. Altro provvedimento per l’emergenza Coronavirus

Continuano in tutta Europa i provvedimenti per l’emergenza Coronavirus, anche per quanto riguarda le gare di calcio. Notizia dell’ultima ora infatti la decisione di far disputare Germania-Italia a porte chiuse.

L’amichevole di preparazione all’Europeo è in programma il 31 marzo a Norimberga, e al momento si giocherà appunto a porte chiuse. Non sono da escludere però ulteriori provvedimenti restrittivi nelle prossime settimane per l’emergenza Coronavirus.