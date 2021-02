Gerrard racconta: «Fernando Torres mi spezzò il cuore…»

Steven Gerrard ha raccontato di quando Fernando Torres passò dal Liverpool al Chelsea

Steven Gerrard, bandiera del Liverpool e attuale allenatore dei Rangers, ha parlato al podcast di Robbie Fowler raccontando un aneddoto su Fernando Torres.

«Ricordo bene il momento in cui andò perché non fu facile. Ero devastato quando Torres se ne andò. A quel punto, abbiamo lavorato duramente per colmare il divario e continuare a lottare al vertice. Mi dispiace che io e Torres non abbiamo avuto modo di giocare a lungo insieme. Lui è andato al Chelsea e mi ha spezzato il cuore».