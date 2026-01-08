Connect with us

Gerson, l’ex Roma torna in Brasile! C’è l’accordo col Cruzeiro: cifra monstre!

Gerson, l’ex Roma torna in Brasile! C’è l’accordo col Cruzeiro: cifra monstre! Tutti e dettagli per il trasferimento del trequartista brasiliano

Gerson prepara il ritorno in patria. Il centrocampista brasiliano, ex volto di Roma e Fiorentina, saluterà lo Zenit San Pietroburgo per accasarsi al Cruzeiro. Come anticipato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’intesa è totale: il club di Belo Horizonte verserà nelle casse dei russi ben 27 milioni di euro più 3 di bonus. L’accordo verbale è ormai blindato grazie al lavoro dell’intermediario Junior Mendoza, sancendo così l’addio definitivo del classe ’97 al calcio europeo per una nuova avventura nel Brasileirao.

PAROLE – «Gerson al Cruzeiro, accordo verbale e via! Accordo ora in vigore tra tutte le parti coinvolte.
€ 27 milioni più € 3 milioni di bonus, lo Zenit San Pietroburgo accetta la proposta con l’intermediario Junior Mendoza.
Gerson pronto per il ritorno in Brasile».

QUI: le notizie del giorno sul calcio estero.

