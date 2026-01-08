Calcio Estero
Gerson, l’ex Roma torna in Brasile! C’è l’accordo col Cruzeiro: cifra monstre!
Gerson, l’ex Roma torna in Brasile! C’è l’accordo col Cruzeiro: cifra monstre! Tutti e dettagli per il trasferimento del trequartista brasiliano
Gerson prepara il ritorno in patria. Il centrocampista brasiliano, ex volto di Roma e Fiorentina, saluterà lo Zenit San Pietroburgo per accasarsi al Cruzeiro. Come anticipato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’intesa è totale: il club di Belo Horizonte verserà nelle casse dei russi ben 27 milioni di euro più 3 di bonus. L’accordo verbale è ormai blindato grazie al lavoro dell’intermediario Junior Mendoza, sancendo così l’addio definitivo del classe ’97 al calcio europeo per una nuova avventura nel Brasileirao.
🚨🔵 Gerson to Cruzeiro, deal verbally agreed and here we go! Deal now in place between all parties involved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026
€27m plus €3m bonuses, Zenit St Petersburg accept the proposal with intermediary Junior Mendoza on it.
Gerson, ready for Brazil comeback. 🇧🇷 pic.twitter.com/Xn6iGSmqRr
PAROLE – «Gerson al Cruzeiro, accordo verbale e via! Accordo ora in vigore tra tutte le parti coinvolte.
€ 27 milioni più € 3 milioni di bonus, lo Zenit San Pietroburgo accetta la proposta con l’intermediario Junior Mendoza.
Gerson pronto per il ritorno in Brasile».
QUI: le notizie del giorno sul calcio estero.
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET