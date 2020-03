Getafe, Bordalas: «Inter? Non siamo favoriti»

Il tecnico del Getafe Bordalas ha parlato del prossimo match di Europa League contro l’Inter di Conte

José Bordalas ha parlato del match di Europa League contro l’Inter: «Affrontiamo una grande squadra e non siamo i favoriti. Giocare senza i tifosi non è piacevole per nessuno. Più che paura penso che abbiamo rispetto per la trasferta di Milano, sicuramente verranno prese le misure necessarie».

«Sono un allenatore molto ambizioso e il mio messaggio è molto chiaro perché non mi accontento mai. Quello che stiamo facendo è qualcosa di storico, ma spero che il meglio debba ancora arrivare», ha detto il tecnico del Getafe ai microfoni di Radio Marca.