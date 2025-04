Ghisolfi: «Rinnovo Svilar? Siamo ottimisti e stiamo parlando con l’agente; e per il nuovo allenatore bisogna ancora aspettare»

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore tecnico della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro la Roma

Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Roma Verona. Di seguito le sue parole.

RINNOVO SVILAR – «Sì, sono ottimista. Stiamo parlando con il suo agente. Lui è concentrato sul campo e si vede. Stiamo parlando con l’agente che è un agente di alto livello. Non abbiamo fretta perché il contratto va a scadenza nel 2027. Ma è importante per noi, per il club, perché vogliamo questa durata di contratto e anche per lui perché lui sta bene in Roma e se la merita».

NUOVO ALLENATORE – «La lista è stata consegnata. Abbiamo le nostre priorità. Io so che per voi e per i tifosi è un argomento importante, ma per noi il presente è il più importante in questo momento. Stiamo lavorando e quando avremo un passo avanti comunicheremo. Stiamo lavorando e abbiamo le priorità in testa. Quindi non è nell’immediato. Bisogna ancora aspettare due o tre settimane».