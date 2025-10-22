Ghoulam elogia: «Quel mister da dando identità a quella grande squadra. Penso che...» - Calcio News 24

Ghoulam, ex calciatore del Napoli, fa i complimenti a Cristian Chivu per la gestione del gruppo in questo avvio di stagione

L’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, oggi opinionista di Sky Sport, ha commentato l’ottimo momento dell’Inter di Cristian Chivu, protagonista di un avvio di stagione perfetto tra campionato e Champions League. Il franco-algerino ha sottolineato in particolare il valore umano e relazionale del tecnico rumeno, capace di creare un forte legame con i propri giocatori e di trasmettere compattezza e fiducia all’intero gruppo.

L’immagine simbolo del weekend di Serie A

Per Ghoulam, l’immagine simbolo del weekend di Serie A è stata quella del commovente abbraccio tra Chivu e i suoi calciatori al termine della vittoria all’Olimpico contro la Roma. Un gesto che, secondo l’ex difensore, rappresenta alla perfezione l’unità e la coesione che si respirano nello spogliatoio nerazzurro. La scena, diventata virale sui social, è il segno tangibile della sintonia tra l’allenatore e la squadra, una delle chiavi del successo del progetto tecnico costruito dall’ex capitano interista.

L’Inter, nel frattempo, continua a raccogliere consensi non solo per i risultati, ma anche per la compattezza del gruppo e la leadership di Chivu, elementi che, come sottolineato da Ghoulam, rappresentano la base del successo nerazzurro in questa stagione.

INTER – «L’immagine più importante del weekend in Serie A secondo me è quella del finale di partita all’Olimpico, l’abbraccio tra Chivu e i suoi giocatori, quella immagine vale più di tutto perché mostra come è entrato nel rapporto con i giocatori».

