Ghoulam: «Futuro? Ho ancora due anni di contratto con il Napoli»

Faouzi Ghoulam ha parlato della stagione del Napoli e del suo futuro: le dichiarazioni del terzino algerino

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della stagione degli azzurri e del suo futuro.

FUTURO – «Con il Napoli ho ancora due anni di contratto. L’importante in questo momento era ritrovare la condizione fisica. Al di là del calcio, avere di nuovo queste sensazioni: io le ho ritrovate, so di avere la fiducia del mister e quindi non mi preoccupo per il futuro. Sono discorsi che si faranno molto in avanti. L’obiettivo è mantenere la condizione fisica»

GATTUSO – «La sua vicinanza con giocatori e anche il fatto che abbia smesso di giocare a calcio da poco ci aiuta tanto anche nello spogliatoio. E poi è un grande allenatore che prepara bene le partite, siamo rimasti tutti contenti. È stato un anno difficile all’inizio ma man mano ci siamo ripresi e stiamo andando bene. Come ha detto lui, adesso è il momento di dare alla squadra una mentalità vincente e abbiamo visto negli ultimi anni che non si può neanche sbagliare una partita».

ATALANTA – «Non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto la nostra partita. Penso che siamo mancati solo in quei 5-6 minuti in cui abbiamo preso due gol però alla fine ha ragione il mister sul fattore mentale, dobbiamo crescere tantissimo».