Giampaolo per Samp-Cagliari: «Tre assenze importanti, out Zapata»

Le parole di Marco Giampaolo nella conferenza stampa della vigilia di Sampdoria-Cagliari, match valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A: «Europa League? Non è decisiva»

Domani pomeriggio andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la sfida tra Sampdoria-Cagliari, 35ª giornata di Serie A. Il tecnico Marco Giampaolo in conferenza stampa sottolinea l’importanza della partita in ottica qualificazione all’Europa League, un obiettivo ancora raggiungibile dalla formazione blucerchiata: «Partita decisiva? Aritmeticamente no, perché c’è ancora spazio ma dal punto di vista mentale lo è di sicuro. Sarà una partita importante e già questo è una nota di valore: trovarsi lì ad ambire al tavolo per l’Europa League è qualcosa di straordinario. L’impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato a dover lottare per la salvezza, ma noi se vogliamo continuare a cullare il nostro sogno dobbiamo vincere» dichiara il tecnico della Samp in sala stampa.

Quali armi dovrà mettere in campo la squadra di Giampaolo? «Ci vorrà pazienza, tecnica, audacia, coraggio e carattere: è chiaro che loro verranno a vendere cara la pelle, ma lo sappiamo». Notizia importante data dal tecnico in sala stampa: Duvan Zapata non sarà a disposizione per la partita contro il Cagliari, né lui né Caprari e Alvarez: «Hanno avuto problemi in settimana e non saranno a disposizione per questa partita. Quagliarella è fondamentale per noi, se vogliamo centrare quel sogno, abbiamo bisogno del miglior Quagliarella e l’ho detto anche a lui. Ho letto del corteo organizzato dai tifosi: mi fa piacere perché in questo momento della stagione la vicinanza della gente può essere fondamentale. Queste partite si vincono insieme».