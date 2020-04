Giampaolo Pazzini, lo specialista dei rigori – VIDEO

Giampaolo Pazzini, attaccante dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sua specialità

«Per me il rigore è sempre stata una grande occasione da gol, ho sempre cercato di allenarla, è un momento carico di adrenalina. Conta anche il portiere e dalle sensazioni che posso avere. Per me è una serie di circostanze che cerco di preparare nel miglior modo possibile».