Gila Lazio, futuro in bilico per il biancoceleste! Intanto spunta il nome di Dominguez come sostituto

Gila Lazio, nodo Gila: il difensore biancoceleste può partire. Dominguez il profilo individuato per rimpiazzarlo

Il futuro di Mario Gila resta uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Il difensore spagnolo, legato alla Lazio fino al 2027, continua ad attirare l’interesse di numerosi club, rendendo il suo dossier uno dei più delicati per la dirigenza biancoceleste. Nonostante il contratto lungo, la sensazione è che l’asta attorno al centrale sia virtualmente aperta da settimane.

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In Italia, Inter e Milan si sarebbero mosse per prime, monitorando da vicino l’evoluzione della situazione. A loro si sarebbero aggiunte Napoli e, più di recente, anche la Juventus, alla ricerca di un difensore affidabile e già pronto per alzare il livello della retroguardia. All’estero, invece, resta vivo l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe inserirsi con decisione qualora si aprissero spiragli concreti per una trattativa. E non è escluso che altri club possano farsi avanti nelle prossime settimane.

La Lazio, nel frattempo, valuta le possibili alternative in caso di cessione. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Sergi Dominguez, classe 2005 della Dinamo Zagabria, profilo giovane e di prospettiva che potrebbe inserirsi in un progetto tecnico da ridefinire nei prossimi mesi. Prima, però, servirà capire la posizione definitiva del club: resistere alle offerte o aprire davvero alla partenza di Gila. Lo riporta La Repubblica.