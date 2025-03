Gila Lazio, tanti club su di lui, il Real Madrid in prima fila: possibile ritorno in Blancos per l’estate? Le ultime

Gila Lazio, il futuro è lontano dalla capitale? Tante big sul difensore spagnolo, tra queste anche il Real Madrid: le ultime

La Lazio e diversi club europei stanno già pianificando le mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato, con particolare attenzione alle operazioni in entrata e in uscita. Tra i giocatori più richiesti c’è Mario Gila, finito nel mirino di squadre come Manchester City, PSG e Bayern Monaco. Tuttavia, l’interesse più concreto sembra provenire dal Real Madrid, che detiene il 50% della futura rivendita del difensore.

Secondo quanto riportato da Relevo, il club spagnolo sta semplicemente monitorando la situazione senza alcuna intenzione immediata di riportarlo alla corte di Ancelotti. Per i biancocelesti, però, la crescente attenzione su Gila potrebbe tradursi in un’offerta importante da parte di altri top club europei, rendendo il suo futuro sempre più incerto.