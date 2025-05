Gila: «Sentiamo la spinta della nostra gente, ci spiace non riuscire a dargli una vittoria casalinga»

Le parole di Mario Gila, difensore della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti in casa contro la Juve

Mario Gila ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Lazio contro la Juve. Di seguito le parole del difensore biancoceleste.

GOL SUBITI A FREDDO – «È un problema di concentrazione, lo abbiamo visto anche contro il Parma. Forse la seconda parte della stagione ci sta togliendo qualcosa, ma dobbiamo restare sul pezzo in queste ultime due partite per evitare di subire gol subito. Quando restano in dieci, se sei ancora sullo 0-0, è un’altra partita: avrebbero sofferto molto di più».

CARENZA DI VITTORIE IN CASA – «Ce lo chiediamo anche noi. Di sicuro ci mettiamo tutto, anzi forse in casa anche di più perché sentiamo la spinta della nostra gente. Ci dispiace non riuscire a dare loro soddisfazioni. È un tema di concentrazione anche questo, ma va risolto: vincere in casa dovrebbe essere la base».

IL CICLO CON BARONI – «Ci ha dato tantissimo a livello mentale. Vedo un gruppo che non molla mai, anche nei momenti più complicati. Lotta fino all’ultimo minuto, è diventato forte emotivamente. In questo il mister ci ha migliorati, sia come squadra che nei singoli».

ZACCAGNI E PELLEGRINI OUT CON L’INTER – «Due assenze pesanti, inutile girarci attorno. Ma abbiamo fiducia totale nel gruppo e nella rosa: chiunque giochi darà tutto, come sempre».

LE DIFFICOLTÀ DIFENSIVE – «Stiamo subendo troppo, soprattutto perché con due soli centrocampisti fatichiamo sulle seconde palle. Spesso siamo in inferiorità numerica in mezzo al campo e questo ci penalizza. Dobbiamo lavorare su questo, prendere meno gol sarà fondamentale per il futuro».