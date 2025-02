Gila: «Pareggiata per due errori nostri, meritavamo di più: con la nostra determinazione ecco dove possiamo arrivare»

Le parole di Mario Gila, difensore della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti contro il Napoli in casa

Mario Gila ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio contro il Napoli. Di seguito le parole del difensore biancoceleste.

«Abbiamo commesso due errori che ci hanno fatto pareggiare. Meritavamo di più, ma il pareggio è positivo perché è arrivato contro il Napoli primo in classifica. Noi abbiamo tantissima fiducia in noi, però dobbiamo pensare partita per partita. Possiamo lottare contro i più grandi, come abbiamo fatto oggi. Se abbiamo la mentalità di raggiungere i tre punti ogni partita non dobbiamo pensare al quinto posto per la Champions League. È il nostro obiettivo».