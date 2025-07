Gila Lazio, sul rinnovo si chiede pazienza, ma la scontento del calciatore cresce e le offerte non mancano

Gila Lazio, cresce lo scontento del difensore dopo l’impossibilità di discutere il rinnovo: servirà il lavoro di Sarri e della dirigenza

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio si trova di fronte a una delle sue estati più complesse, con il nodo Gila che rischia di diventare il simbolo del momento di stallo vissuto dal club. Lo spagnolo, ormai punto fermo della difesa insieme a Romagnoli, è tra i giocatori più penalizzati dai blocchi economici che impediscono al club di procedere con rinnovi e adeguamenti contrattuali. Gila guadagna 1,1 milioni a stagione, decisamente meno rispetto al valore dimostrato e alle offerte ricevute, tra cui quella del Como da 20 milioni di euro, respinta con decisione dalla società.

Maurizio Sarri punta forte su di lui, ne apprezza crescita, tecnica e mentalità, pur chiedendo meno rischi in fase di costruzione. Ma senza margini di manovra sul mercato, la Lazio non può permettersi di perderlo: cederlo significherebbe non poterlo rimpiazzare. Da qui l’esigenza di una gestione delicata, che dovrà passare per un confronto diretto tra la società e l’entourage del giocatore, rappresentato da Camano.

Il rischio è che il malcontento del difensore cresca. Già a gennaio c’erano stati contatti per valutare un futuro lontano da Roma, con sogni di Premier o un ritorno in Liga. Il Real Madrid resta una suggestione irraggiungibile, ma club di alto livello non mancano. I biancocelesti, però, sono oggi in una posizione rigida: l’impossibilità di offrire rinnovi fino al 2026, vincolata dai limiti Uefa che impongono il contenimento del costo del lavoro sotto l’80% dei ricavi, complica ogni trattativa.

Sarri può motivare, stimolare, lavorare sul campo per tenere alta la concentrazione, ma da solo non basta. Toccherà a Lotito, come sottolinea sempre il Corriere dello Sport, esporsi in prima persona per trattenere i big più delusi: serve una strategia verbale oggi, contrattuale domani. Per evitare che l’estate lunga porti via un pilastro come Gila, la Lazio dovrà essere convincente. E veloce.