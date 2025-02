Gimenez si presenta al Milan: «Sono cresciuto con il sogno di indossare questa maglia. Ho scelto la 7 perché...»

Gimenez, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione da nuovo attaccante del Milan. Ecco le ultimissime notizie

Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione presentandosi così.

IL SOGNO DEL MILAN – «Sono cresciuto in un’epoca in cui la Serie A era il campionato migliore e questo ha fatto sì che seguissi la Serie A. Se è vero che è sempre stato il mio sogno? Tutto è andato esattamente come volevo. Fin da bambino ho sempre seguito il Milan, è una delle squadre di cui era innamorato quando ero piccolo. Quando mi hanno chiamato mi sono detto che era un’ opportunità da non lasciar sfuggire».

PRIMO MESSICANO AL MILAN – «Per me è un onore. Solo il fatto di essere qui al Milan, a prescindere dalla nazionalità, è un onore e voglio rappresentare al meglio questi colori».

IL RAPPORTO CON IL GOL – «Per un attaccante segnare è tutto. Gli attaccanti vivono per il gol e l’unico modo per restituire quella felicità ai tifosi, per ricambiare la gioia che ti danno»

LA SCELTA DEL NUMERO 7 – «C’era libero il 7, ho provato a trovargli un significato e ce n’è uno molto importante: è il numero perfetto nella Bibbia».

FEYENOORD IN CHAMPIONS – «Ora che sono qui sarà bellissimo tornare a Rotterdam, sono molto legato al Feyenoord e potrò dire addio alla squadra con cui ho vissuto momenti bellissimi. Sarà una notte speciale»

TIFOSI – «Il derby Milan-Inter è pazzesco, incredibile. Il modo in cui vivono il calcio e tifano per tutta la partita è incredibile»

SOPRANNOME BEBOTE – « Il soprannome? Viene dalla mia famiglia. I miei genitori, tutta la mia famiglia mi chiamava ‘Bebote’ da piccolo perché ero grande per la mia età. Ero più grande dei miei compagni, per questo mi chiamavano ‘Bebote’»