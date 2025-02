Gimenez: «Contentissimo per il gol, adesso testa al Feyenoord: non sarà facile, tante emozioni per me»

Le parole di Santiago Gimenez, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasferta contro l’Empoli

Santiago Gimenez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan con l’Empoli. Di seguito le parole dell’attaccante rossonero.

«Era una partita molto difficile ma siamo riusciti ad incidere. Sono veramente contentissimo per il primo gol in Serie A! Partita contro il Feyenoord? Sarà dura e sarò anche molto emozionato perché per me è come una famiglia».