Gineitis boom, Ludergnani: «Ecco come siamo riusciti a portarlo in Italia. Talento enorme, ci ha convinto subito anche per il carattere»

Le parole di Ruggero Ludergnani, oggi direttore del vivaio del Torino, sull’impatto di Gvidas Gineitis sul club granata. I dettagli

Gvidas Gineitis è l’uomo del momento in casa Toro dopo che il suo diagonale ha portato alla vittoria dei granata sul Milan. Su La Gazzetta dello Sport ne parla Ruggero Ludergnani, oggi direttore del vivaio del club, che lo ha scoperto quando lavorava alla Spal, nel 2019.

L’ARRIVO IN ITALIA – «Gvidas ha in calendario un po’ di provini con club in Germania, destinazione che mi dicono preferire. Non sono convinti di venire in Italia, ma a noi piace tanto. Troppo. Facciamo di tutto per prenderlo, alla fine in estate ci riusciamo per una cifra irrisoria, circa 40.000 euro».

LE PRIME IMPRESSIONI – «Mi ha colpito sin dal primo giorno con noi. È arrivato in grande silenzio, senza tutto il seguito familiare che di solito accompagna questi ragazzi e senza fare domande. Era partito dalla Lituania con uno zaino: grande serietà, umiltà ed educazione. E un talento enorme: ci siamo innamorati».