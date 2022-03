Giovinco Sampdoria, l’ex allenatore: «È pronto, ha il fuoco dentro»

L’ex allenatore di Giovinco, Bacci, ha parlato della voglia di riscatto del neo calciatore della Sampdoria

Cristiano Bacci, allenatore di Sebastian Giovinco fino a febbraio 2021, ha parlato del nuovo acquisto della Sampdoria. Le dichiarazioni a La Repubblica.

GIOVINCO – «In una squadra organizzata come quelle di Giampaolo può fare bene, certamente bisogna riuscire a portare il pallone negli ultimi venticinque metri. Difficile possa disputare tante partite di seguito per intero, ma in venti minuti finali può fare la differenza. Non ho dubbi, Seba è geniale, con due palloni può fare vincere la partita».

ENTUSIASMO – «Seba ha ancora il fuoco dentro, sono convinto che è arrivato e ha voluto subito dimostrare di essere pronto, non pensando che era reduce da un viaggio molto lungo e stancante. Ama il calcio come un ragazzino, è la sua forza, ma, a volte, può pagare questo eccesso di entusiasmo».

