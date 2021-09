Milan, Giroud non al meglio verso la Juve: i dettagli

Emergenza in attacco per i rossoneri in vista del match contro la Juventus. Anche Giroud ha riscontrato problemi. Il punto

Non arrivano notizie confortanti per il Milan in vista del big match di Torino contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, anche Giroud non sarebbe al 100% fisicamente.

Il francese ha un problema alla schiena che si sta trascinando da qualche giorno. Nulla di grave comunque, ma la punta potrebbe partire dalla panchina a favore di Ante Rebic.

