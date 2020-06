Il Giudice Sportivo ha squalificato tre calciatori in vista della 28a giornata del campionato di Serie A: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle partite disputate ieri in Serie A, valevoli per la 27a giornata di campionato.

Una giornata di squalifica a Rodrigo De Paul (Udinese), Davide Faraoni (Hellas Verona) e Simone Iacoponi (Parma).