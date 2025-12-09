Giudice Sportivo Serie A, Cagliari: ecco la decisione finale su Folorunsho in vista dell’Atalanta dopo la discussione con Hermoso diventata virale!

Il Cagliari continua a preparare nei dettagli la difficile trasferta di Bergamo, dove sabato 13 dicembre affronterà l’Atalanta per la 15ª giornata di Serie A. Un appuntamento di grande complessità, sia per il valore dell’avversario sia per il momento delicato della stagione, con i rossoblù chiamati a dare continuità al successo ottenuto contro la Roma.

Cagliari squalifiche e decisioni del Giudice Sportivo, il punto dopo la Roma

Parallelamente al lavoro svolto ad Assemini, il club isolano ha rivolto grande attenzione ai verdetti del Giudice Sportivo emessi dopo la 14ª giornata. Riflettori puntati in particolare su due protagonisti del centrocampo di Fabio Pisacane, allenatore sardo classe 1986.

Il primo è Michael Folorunsho, mezzala classe 1998, che ha ricevuto la terza sanzione stagionale. La notizia più rilevante, però, riguarda l’assenza di provvedimenti più pesanti: nonostante le parole rivolte al romanista Mario Hermoso, il centrocampista non è stato squalificato e sarà dunque regolarmente a disposizione per la gara di sabato.

Cagliari squalifiche e decisioni del Giudice Sportivo, Gaetano ammonito: cresce l’attenzione

Anche Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000, ha ricevuto un cartellino nell’ultimo turno, collezionando la seconda ammonizione stagionale. Nonostante non sia ancora in diffida, la situazione impone prudenza, soprattutto in vista di un calendario fitto e di sfide ad alta intensità.

Per Pisacane, che sta cercando equilibrio e continuità nella zona mediana, l’eventuale rischio di assenze future resta un fattore da monitorare attentamente. La gara con l’Atalanta, squadra dall’impatto fisico e tecnico superiore alla media, richiederà infatti massima disponibilità e lucidità in mezzo al campo.

