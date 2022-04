Giudice Sportivo Coppa Italia: multe per Juventus e Milan. Il motivo. Ecco i provvedimenti dopo le semifinali

Il Giudice Sportivo ha preso i propri provvedimenti dopo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Ammenda di 3 mila euro alla Juventus per avere i suoi sostenitori lanciato in direzione di un avversario un accendino; ammenda di 3 mila euro anche al Milan per avere i suoi sostenitori lanciato una bottiglietta d’acqua e un piccolo oggetto di plastica verso un avversario. Confermata la squalifica di De Sciglio che salterà la finale con l’Inter.