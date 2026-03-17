Serie A
Giudice Sportivo Serie A: stangata per Durosinmi, squalificati Chivu e Sarri, multa al Torino. Le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata
Giudice Sportivo Serie A: le decisioni ufficiali dopo la 29ª giornata. Squalificati, diffidati e multe
Il Giudice Sportivo Serie A, dott. Gerardo Mastrandrea, ha emesso i propri verdetti al termine della 29ª giornata di campionato (decima del girone di ritorno), disputata tra il 13 e il 16 marzo 2026. Le decisioni hanno delineato il quadro delle squalifiche, coinvolgendo calciatori, allenatori e società, e respingendo anche una specifica richiesta da parte della Roma.
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Il caso Wesley: respinto il ricorso della Roma
La vicenda più spinosa ha riguardato il reclamo presentato dalla Roma in merito a un presunto scambio di persona per l’ammonizione comminata a Wesley. Il Giudice Sportivo ha esaminato le immagini e ha richiesto un supplemento di indagine all’arbitro Davide Massa e al VAR Michael Fabbri. L’esito ha confermato che il giocatore ha effettivamente commesso un intervento falloso ai danni dell’avversario Diao, respingendo così la segnalazione del club giallorosso.
I calciatori squalificati: stangata per Durosinmi
Per quanto riguarda i calciatori espulsi, spicca la squalifica per due giornate effettive comminata a Rafiu Adekunle Durosinmi reo di aver “colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria” a pallone lontano.
Stop di una giornata per i seguenti giocatori espulsi per doppia ammonizione:
- Adam Obert.
- Wesley.
Tra i non espulsi, salteranno il prossimo turno per aver raggiunto il limite di cartellini (quinta sanzione):
- Enrico Delprato (sanzionato anche con 1.500 euro di ammenda per proteste).
- Michel Aebischer.
- Warren Pierre Bondo.
Vanno inoltre in diffida Christian Kabasele (Udinese), Vitor Carvalho (Genoa), Alberto Dossena (Cagliari), Lloyd Kelly (Juventus), Sučić e Carlos Augusto (Inter).
Squalificati anche due allenatori: stop per Chivu e Sarri
Il pugno duro del Giudice Sportivo si è abbattuto anche sulle panchine, fermando per un turno due tecnici di primo piano:
- Cristian Eugen Chivu, espulso per doppia ammonizione.
- Maurizio Sarri, allontanato “per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale”.
Infine, sul fronte delle società, è stata comminata un’ammenda di 3.000 euro al Torino “per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara”.