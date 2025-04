Giudice Sportivo Serie A, le sanzioni dopo la 34esima giornata. La decisione sull'espulsione di Yildiz - Calcio News 24

Giudice Sportivo, il comunicato della Lega Serie A su quella che è successo durante la 34esima giornata di campionato. Il comunicato

Come da routine, arriva la decisione del giudice sportivo per quanto concerne la 34esima giornata di campionato di Serie A 2024 2025. Ecco il comunicato.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SERIE A Enilive

Gare del 25-27-28 aprile 2025 – Quindicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti

disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali

decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Napoli, Udinese e Venezia hanno violato delle norme

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco

che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e

mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori,

qualche istante prima dell’inizio della gara, lanciato quattro fumogeni

sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.224/636

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori,

nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto

di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA

DI € 10.000,00. YILDIZ Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della

squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GHILARDI Daniele (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un

fallo grave di giuoco.

GRASSI Alberto (Empoli): per avere, al termine della gara, proferito

un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARBONI Andrea (Monza): per comportamento non regolamentare in

campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HENDERSON Liam (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LAZARO Valentino (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di

gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PAYERO Martin Ismael (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).