Giudice Sportivo Serie A: due giornate a Vlahovic della Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha fermato Vlahovic per due turni e Lucioni per una giornata: le decisioni sulla Serie A

Il Giudice Sportivo ha emanato le sanzioni in relazione alle partite (finora disputate) della 28a giornata del campionato di Serie A.

Due turni di squalifica per Dusan Vlahovic, espulso nel finale della sfida contro la Lazio per aver colpito con una gomitata un avversario. Oltre all’attaccante della Fiorentina, anche Fabio Lucioni resterà fermo per una giornata: il difensore del Lecce è stato espulso contro la Juventus.